Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение под Авдеевкой

Российские военнослужащие начали наступление на позиции ВСУ в Авдеевке и могут окружить украинских солдат, говорится в статье Economist.

«Это представляет собой один из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его целью, похоже, является попытка создать «котел» вокруг украинских солдат», – пишет агентство.

Украинских военных в Авдеевке уже «окружили с трех сторон», утверждается в статье.

Ранее украинский военнослужащий рассказывал, что в ДНР началась решающая битва за Авдеевку.

«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что важность Авдеевки заключается в возможности использовать город для установления «полного огневого контроля» над Донецком.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости отметил, что есть тенденция к отступлению ВСУ, но говорить о полномасштабном исходе из города противника рано.