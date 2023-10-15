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Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение под Авдеевкой
Российские военнослужащие начали наступление на позиции ВСУ в Авдеевке и могут окружить украинских солдат, говорится в статье Economist.
«Это представляет собой один из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его целью, похоже, является попытка создать «котел» вокруг украинских солдат», – пишет агентство.
Украинских военных в Авдеевке уже «окружили с трех сторон», утверждается в статье.
Ранее украинский военнослужащий рассказывал, что в ДНР началась решающая битва за Авдеевку.
«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», – рассказал военнослужащий.
Он отметил, что важность Авдеевки заключается в возможности использовать город для установления «полного огневого контроля» над Донецком.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости отметил, что есть тенденция к отступлению ВСУ, но говорить о полномасштабном исходе из города противника рано.
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