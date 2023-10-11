Украинский военнослужащий рассказал о начале решающей битвы за Авдеевку

В ДНР началась решающая битва за Авдеевку. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил украинский военнослужащий Егор Фирсов.

«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», – рассказал военнослужащий.

По словам Фирсова, важность Авдеевки заключается в возможности использовать город для установления «полного огневого контроля» над Донецком.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости отметил, что есть тенденция к отступлению ВСУ, но говорить о полномасштабном исходе из города противника рано.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).