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Украинский военнослужащий рассказал о начале решающей битвы за Авдеевку
В ДНР началась решающая битва за Авдеевку. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил украинский военнослужащий Егор Фирсов.
«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», – рассказал военнослужащий.
По словам Фирсова, важность Авдеевки заключается в возможности использовать город для установления «полного огневого контроля» над Донецком.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости отметил, что есть тенденция к отступлению ВСУ, но говорить о полномасштабном исходе из города противника рано.
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