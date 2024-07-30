Дзюдоисты из Татарстана помогли пассажирам сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом

Дзюдоисты из Татарстана помогли людям выбраться из вагонов поезда, который накануне сошел с рельсов в Волгоградской области. Среди них был и 16-летний сын прокурора Дрожжановского района республики – Арслан Гайнетдинов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Как оказалось, команда дзюдоистов казанского детского спортивного патриотического клуба «НУР» ехала на учебно-тренировочные сборы. В сложной ситуации юные спортсмены смогли предотвратить панику в вагоне и организовать эвакуацию пассажиров через разбитое окно аварийного выхода.

Благодаря скоординированным действиям спортсменов успешно, без серьезных травм эвакуировано более 40 пассажиров. Как рассказал Арслан Гайнетдинов, в первые минуты многие были в шоке, но ребята не могли просто уйти и сразу начали помогать раненым пассажирам покинуть вагоны.

«В первые минуты многие были потеряны, однако мы не могли просто уйти и сразу же стали помогать раненым пассажирам выйти из вагонов. Это был наш долг», – рассказал парень.