Дзюба улетел из Казани в Баку и может перейти в клуб из Азербайджана

Российский нападающий Артем Дзюба, ранее находившийся в расположении «Рубина», может продолжить профессиональную карьеру в клубе из Азербайджана. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист накануне уже прибыл в Баку, где в ближайшее время может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

В минувшем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит». По окончании сезона форвард покинул клуб из Северной столицы и стал свободным агентом.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам победной игры против «Родины» (2:0) рассказал о перспективах Дзюбы, тренирующегося с «Рубином».