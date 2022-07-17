Леонид Слуцкий: Мы вообще не обсуждали, чтобы Дзюба остался в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе над «Родиной» (2:0).

«В первом тайме многое не получалось. Большое количество болельщиков, такая поддержка и просто потрясающе. Низкий поклон всем, кто пришел. Моменты у нас возникали не из тех вариантов атак, которые мы планировали. А во втором тайме полностью контролировали ход встречи и заслуженно победили.Во втором тайме уже совсем всё по-другому, смогли перестроиться. В перерыве указали на то, что нужно изменить в развитии атаки и второй тайм полностью контролировали ход встречи и заслуженно победили», – сказал наставник «Рубина».

Говоря от травмах, Слуцкий удивился их характеру.

«Не припомню, чтобы мы две замены сделали вынужденные из-за травм. В итоге сделали тройную замену в последний коридор, когда травму получил Фамейе. У Самошникова и Апшацева проблемы с пищеварительной системой. Такое впервые за время что я здесь. Удивительная история», – признал он.

Говоря персонально, Слуцкий сказал о перспективах Олега Иванова, и Лисаковича.

«Я думаю, он (Иванов) может ещё лучше. Он пропустил все контрольные матчи и только несколько дней работал в общей группе. Вопрос не только к самоотдаче Лисаковича. У него была травма задней поверхности бедра и все его функциональные показатели были на крайне низком уровне. Он несколько дней работал индивидуально, чтобы набрать кондиции. пока понятно, что ещё их не набрал. Количество острых моментов в которых он участвовал или создавал говорит о том, что он футболист высокого уровня и может быть максимально полезен команде», – считает Слуцкий.

Кроме того, Слуцкий сказал о перспективах Дзюбы, тренирующегося с «Рубином».

«Это (тренировки Дзюбы в «Рубине») в положительную сторону влияет на команду: растут все и каждый во взаимодействии с ним раскрывается иначе. Мы вообще не обсуждали, чтобы он остался. Надеюсь, что он проведет следующую неделю с нами в работе, пока ищет себе команду», – заявил тренер.