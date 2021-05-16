Джордже Деспотович: Буду стремиться, чтобы дальше больше забивать

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал об итогах игры против «Ротора» (1:1).

«Трудный матч получился сегодня. Наверное, большое напряжение из-за результата – нам надо было выигрывать, хотя и одно очко хватило бы для попадания в Европу. Было видно, что мы не сыграли свою лучшую игру сегодня, но, слава богу, взяли то, что нужно и, считаю, заслуженно попали в еврокубок», – заявил Деспотович после игры.

Сербский нападающий забил 14 мячей в этом чемпионате – это лучший показатель в «Рубине» с 2009-го года.

«Я столько раз об этом думал, что «Рубин» – большая команда и тут играли большие нападающие, так что я только рад и буду стремиться, чтобы дальше больше забивать», – рассказал форвард.

Говоря о задачах на будущее, нападающий сборной Сербии отметил, что хотел бы сыграть на групповой стадии нового турнира УЕФА – Лига конференций.

«В первую очередь надеюсь, что мы попадем в групповой этап европейского турнира, а дальше посмотрим что и как. Сейчас надо хорошо восстановиться и отдохнуть. У нас есть месяц», – заявил лучший нападающий «Рубина».