«Рубин» сыграл вничью с «Ротором», финишировал на 4-м месте в РПЛ и сыграет в еврокубке

«Рубин» вышел на заключительный матч сезона с «Ротором» в качестве явного фаворита. Четвертая команда лиги играла с 15-й.

И даже несмотря на некоторые проблемы с составом (вне заявки на игру остались полузащитники Хвича Кварацхелия и Ин Бом Хван, а также защитник Филип Уремович), казанцы начали игру более активно, нанеся за первые 20 минут игры три удара по воротам «Ротора».

Уже на 4-й минуте хозяева могли повести в счете: Деспотович головой направил мяч в ворота гостей после навеса с фланга, но помощник арбитра встречи Виталия Мешкова зафиксировал положение «вне игры».

В целом в первые 45 минут игры «Рубин» провел больше опасных подходов к воротам «Ротора» и пара атак могла завершиться забитым мячом, однако в итоге команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Более 12 тысяч зрителей, пришедшие сегодня на последний матч сезона на «Ак Барс Арене», гнали команду вперед, но «Рубин», которому для выхода в еврокубок (новый турнир УЕФА Лига конференций – третий по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы) было достаточно ничьей, играл явно не с тем настроем, с каким ранее выходит на матчи с лидерами лиги.

Возможно одной из причин не яркой игры хозяев стала жара: во время игры в Казани было 32 градуса тепла.

В составе «Ротора» активно проявляли себя полузащитник Зурико Давиташвили и воспитанник «Рубина» Данил Степанов, которые в этом сезоне играли в волгоградском клубе на правах аренды из команды Леонида Слуцкого.

Среди казанских футболистов выделялся полузащитник Денис Макаров, который недавно вместе с голкипером Юрием Дюпиным и защитником Ильей Самошниковым был включен в расширенный список сборной России для участия в чемпионте Европы по футболу. Однако игроку явно не хватало точности и совершения более логичных действий при завершении атак. На счету Макарова семь (!) ударов по воротам из них лишь два – в створ.

Игра шла к нулевой ничье, однако на 78-й минуте встречи в ворота «Рубина» был назначен 11-метровый после игры рукой защитника Карла Старфельта в своей штрафной (уже который раз в сезоне швед привозит пенальти). Удар с точки в исполнении бразильца Фламариона был точен – 0:1.

Спас казанцев пенальти, который также был назначен за игру рукой. Деспотович на 93-й минуте матча реализовал 11-метровый и установил итоговый счет встречи – 1:1.

Казанский клуб временами блистал в этом сезоне, но в решающем матче чемпионата был близок к провалу. Ничья оставила команду Слуцкого на 4-м месте в премьер-лиге. Таким образом, уже в этом году «Рубин» станет участником нового клубного турнира УЕФА – Лига конференций.

«Рубин» (Казань) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (0:0). Голы забили: Деспотович (90+3, пен.) – Фламирион (78, пен.).

Предупреждения: Макаров, Абильдгор, Зотов, Бакаев – Алейник, Степанов, Макаров, Гогуа, Жигулев.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт (Игнатьев, 84), Бегич, Зотов, Абильдгор, Бакаев, Йевтич, Шатов (Костюков, 74), Макаров, Деспотович (Мусаев, 90+5).