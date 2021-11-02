Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина не приезжать на саммит COP26

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что с уважением относится к решению российского президента Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина не приезжать на климатический саммит в Глазго. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я говорил с ним [Си Цзиньпином], он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, — заявил Джонсон. — То же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением».

Двухдневный саммит в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата завершился в Глазго во вторник. Всего участниками конференции стали около 120 лидеров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго, поскольку на мероприятии не предусмотрена возможность участия в режиме видеоконференции.