news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
1 ноября 2021  12:46

Песков: Путин не будет принимать участие в саммите по изменению климата в Глазго

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго, так как на мероприятии не предусмотрена возможность участия в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции», – цитирует РИА Новости представителя Кремля. 

Он отметил, что глава государства подготовил видеообращение для участников конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в шотландском Глазго.

 

#Владимир Путин #песков дмитрий #саммит оон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное