Песков: Путин не будет принимать участие в саммите по изменению климата в Глазго

Президент России Владимир Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго, так как на мероприятии не предусмотрена возможность участия в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции», – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он отметил, что глава государства подготовил видеообращение для участников конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в шотландском Глазго.