Джонсон решил не выдвигать свою кандидатуру на пост Премьер-министра Великобритании

Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост нового главы Правительства Соединенного Королевства и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я считаю, что могу предложить многое, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время [для этого]», — констатировал политик.

По мнению Джонсона, у него были хорошие шансы возвратиться на пост главы кабинета. Но эффективное управление невозможно, если правящая партия не демонстрирует единства.

Экс-премьер рассказал, что ему не удалось договориться с двумя другими претендентами на пост лидера партии и главы Правительства: бывшим министром финансов Риши Сунаком и младшим министром по торговым отношениям Пенни Мордонт. В связи с этим он счел лучшим решением отказ от баллотирования и выражение поддержки победителю.

Джонсона поддерживали 59 депутатов-тори, для продолжения предвыборной гонки ему было нужно заручиться голосами 100 членов Палаты общин. Наибольшей поддержкой из претендентов пользуется Сунак, за которого выступили 144 парламентария.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Лиз Трасс 20 октября объявила об уходе с поста Премьер-министра Великобритании. Она занимала пост главы кабинета всего 44 дня, установив антирекорд.