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Политика
21 февраля 2022  23:31

Джонсон: Признание ДНР и ЛНР является нарушением международного права

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Нарушением международного права и суверенитета Украины является признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это отказ от минских соглашений и очень плохое предзнаменование.

«Признание Донецкой и Луганской республик очевидное нарушение международного права, это нарушение суверенитета и территориальной целостности и отказ от минских соглашений. Я думаю, что это очень плохое предзнаменование», — заявил премьер.

По его словам, это определенно еще один сигнал о том, что ситуация развивается в неправильном направлении. Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет оказывать поддержку украинскому народу и делать для этого все, что может.

Ранее Франция, Германия и еще четыре страны призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР.

 

#днр и лнр #минские соглашения
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