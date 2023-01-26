Нормандский формат, созданный для мирного урегулирования украинского конфликта, был «дипломатической имитацией». С таким заявлением на телеканале «Рада» выступил бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Какие-то санкции [против РФ] мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились», — цитирует его ТАСС.

Переговоры в нормандском формате были нацелены на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Они проходили при участии России, Украины, ФРГ и Франции. В рамках них в 2015 году был создан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, что в конце прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские соглашения были приняты в качестве отсрочки для Украины. Время, подчеркнула она, было нужно Киеву, чтобы «стать сильнее». Комментируя это высказывание, Президент России Владимир Путин позднее заметил, что Москве нужно было «раньше начинать» действовать, а не надеяться на мирное разрешение ситуации.