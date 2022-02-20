Джонсон: Из-за ситуации на Украине есть риск крупнейшей в Европе войны с 1945 года

В беседе с Би-би-си премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что существует риск крупнейшей войны после окончания Второй мировой из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

По мнению Джонсона, уже сейчас наблюдаются некие «признаки» того, что Россия в некотором смысле уже начала реализовывать план по вторжению на украинскую территорию.

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», — утверждает Джонсон.

Политик заявил, сославшись на данные разведки, что российские войска якобы планируют «окружить» Киев. Он также привел слова Президента США Джо Байдена о том, что Москва намерена начать «вторжение» не только с востока Украины, но и из Белоруссии.

С Запада продолжают поступать заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину, несмотря на то что российские войска вернулись к местам дислокации после учений.

Накануне Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках накаляется.