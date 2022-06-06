Посол США Салливан допустил закрытие диппредставительств в Москве и Вашингтоне

Американский посол в Москве Джон Салливан допустил возможность закрытия Россией и Соединенными Штатами посольств на территории друг друга. При этом он назвал подобное развитие событий нежелательным для Вашингтона.

«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос в ходе интервью ТАСС. «Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: <...> если продолжать его работу будет небезопасно», — уточнил Салливан.

Посол напомнил, что ранее в МИД России заявили об опасности разрыва отношений между странами, и выразил надежду, что подобный сценарий не будет реализован. «Это не входит в намерения президента Байдена или правительства США», — заверил он.

«Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений», — резюмировал Джон Салливан.

Более трех месяцев назад, 24 февраля, Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.