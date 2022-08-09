Джоэль Фамейе объяснил слабый старт «Рубина» в Первой лиге

Форвард «Рубина» Джоэль Фамейе назвал причины неудачного старта казанского клуба в чемпионате Первой лиги.

Накануне «Рубин» не смог обыграть на выезде «Нефтехимик». Серия матчей без побед у команды Леонида Слуцкого достигла отметки в три игры.

«Чемпионат только начался, но, безусловно, каждое очко важно. Впереди много игр, все мы должны собраться и сплотиться, улучшить наше турнирное положение.

Нужно делать выводы и учиться на своих ошибках. Это непростая лига, все на нас настраиваются по-особенному, играют с сумасшедшей мотивацией. Но мы должны делать свою работу. Мы будем биться на поле со всем старанием и стараться побеждать», — цитирует Фамейе «Спорт-Экспресс».

После четырех туров чемпионата «Рубин» занимает десятое место в таблице. Следующий матч казанцы проведут на своем поле 15 августа против «Кубани» из Краснодара.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о вчерашней игре «Нефтехимик» — «Рубин».