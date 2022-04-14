Джо Байден заявил о готовности лично посетить Киев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности лично посетить столицу Украины Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

В штате Мэриленд американский лидер перед тем, как сесть на президентский борт, по традиции кратко пообщался с журналистами. Представители СМИ поинтересовались, готов ли Президент США отправить в Киев представителя своей администрации.

Байден пояснил, что такое решение пока не принято, но журналисты всё же уточнили, кто бы мог выполнить эту миссию. «Вы готовы поехать?» — поинтересовался политик у корреспондента. Тот в ответ задал аналогичный вопрос, на который Президент ответил утвердительно.

Накануне издание Politico рассказало, что в Белом доме рассматривают возможность отправить кого-то из высокопоставленных чиновников на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку. Среди возможных кандидатов упоминались сам Байден и его вице-президент Камала Харрис. Впрочем, более вероятно, что Киев посетит государственный секретарь Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции, введенные против России.