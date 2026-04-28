28 апреля 2026

ДжейПи Нил: «Я бы с удовольствием возглавил сборную России»

Фото: strelarugby.ru

Наставник РК «Стрела – Ак Барс» ДжейПи Нил рассказал, что с удовольствием бы возглавил сборную Россию по регби, а также ответил, почему бы не хотел работать в тренерском штабе национальной команды ЮАР.

«По поводу сборной ЮАР – думаю, нет. Это самая сложная работа, которую можно получить. Очень большое давление: команда проигрывает – тебя хотят «убить», если не обыгрываешь соперника с крупным счетом – тоже хотят «убить». Я бы с удовольствием возглавил сборную России. Считаю, там есть большой потенциал для роста. Может быть, однажды, я не говорю «нет»… На текущий день я доволен тем, что у нас есть и то, что мы делаем», – рассказал ДжейПи Нил в интервью корреспонденту «ТИ-Спорта».

В сезоне-2025 РК «Стрела – Ак Барс» стал обладателем трех титулов: чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны. Со старта нынешнего сезона татарстанская команда уступила в Суперкубке России московскому «Динамо».

Регулярная часть чемпионата России по регби начнется 1 мая. «Стрела – Ак Барс» дебютную встречу сыграет 9 мая в Казани против «Красного Яра».

#Рк стрела #регби
