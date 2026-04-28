ДжейПи Нил: «Хотим встать в один ряд с другими спортивными грандами и стать гордостью бренда Татарстана»

Наставник «Стрелы – Ак Барса» ДжейПи Нил рассказал, почему ему очень повезло работать в Казани, и поделился планами на будущее с казанской командой.

«За семь лет жизни здесь я много где побывал в России. И думаю, выражу мнение всех южноафриканцев: нам очень повезло, что мы живем именно в Казани. На мой взгляд, это очень красивый и быстроразвивающийся город. Здесь своя интересная национальная культура, еда, сладости. В Казани комфортно жить и работать мне и моей семье. Мои дочки летом очень любят проводить время в парках. Наша команда еще очень молодая, но мы постараемся привнести свой вклад, чтобы республика нами гордилась. Мы хотим встать в один ряд с другими спортивными грандами и стать гордостью бренда Татарстана», – сказал ДжейПи Нил корреспонденту «ТИ-Спорта».

В сезоне-2025 РК «Стрела – Ак Барс» стал обладателем трех титулов: чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны. Со старта нынешнего сезона татарстанская команда уступила в Суперкубке России московскому «Динамо».

Регулярная часть чемпионата России по регби начнется 1 мая. «Стрела – Ак Барс» дебютную встречу сыграет 9 мая в Казани против «Красного Яра».