ДжейПи Нил: «В мировом информационном поле благодаря западным новостям большое заблуждение о России»

Главный тренер регбийной «Стрелы – Ак Барса» ДжейПи Нил заявил, что не побоялся ехать в Казань и что благодаря западным новостям в мире существует большое заблуждение насчет России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту».

«На мой взгляд, в мировом информационном поле благодаря западным новостям существует большое заблуждение касаемо России. Когда в этом году мы приглашали нового тренера по нападающим Андриса Беккера, мы его заверили, что Россия очень безопасная, чистая, комфортная страна для жизни. Самое главное, у нас есть возможность заниматься любимым делом. Мы сюда приехали тренировать, а атмосфера вокруг команды позволяет это делать», – считает ДжейПи Нил.

Также 45-летний иностранный специалист добавил, что не видит особых различий между российской и южноафриканской культурой, а люди из его страны очень легкие на подъем и не боятся сложностей.

В сезоне-2025 РК «Стрела – Ак Барс» стал обладателем трех титулов: чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны. Со старта нынешнего сезона татарстанская команда уступила в Суперкубке России московскому «Динамо».

Регулярная часть чемпионата России по регби начнется 1 мая. «Стрела – Ак Барс» дебютную встречу сыграет 9 мая в Казани против «Красного Яра».