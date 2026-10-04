ДжейПи Нил о разгроме «Енисея-СТМ»: Ребята играли и бились друг за друга

ДжейПи Нил в 2021 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Наставник казанского клуба «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил прокомментировал крупное поражение, которое его подопечные нанесли красноярскому «Енисею-СТМ» в первом матче полуфинала чемпионата России по регби.

«Первые 40 минут были одними из лучших в этом сезоне, мы очень хорошо контролировали эту игру, особенно учитывая ветер, который был против нас. На второй тайм нужно еще раз внимательно взглянуть, потому что там всё пошло против нас», – заметил специалист, слова которого приводит пресс-служба команды.

«При этом ребята и в первом, и во втором тайме показали то, что мы от них просили – играли и бились друг за друга. Особенно это было видно в меньшинстве, как мы защищались», – подчеркнул он.

На вопрос о том, как не растерять фокус перед ответным матчем, ДжейПи Нил ответил рассуждением о характере нынешнего этапа чемпионата. «Плей-офф – это такая часть сезона, когда не нужна дополнительная мотивация. На каждый матч плей-офф команда выходит заряженная, невзирая на условия, которые есть снаружи», – пояснил он.

Казанцы у себя дома взяли верх над красноярцами со счетом 30:13. В 16 предыдущих встречах «Стрела-Ак Барс» 12 раз уступала красноярской «тяжелой машине», три раза побеждала и один раз свела игру вничью. Второй матч полуфинала состоится в Красноярске 11 октября.