Джаз-оркестр, сет от диджеев и открытие клуба: как отметят 30 августа в Альметьевске

День Республики Татарстан, 30 августа, в Альметьевске отметят на нескольких площадках: на Центральном стадионе, на территории Молодежного центра, городском парке им. 60-летия нефти Татарстана поселке Нижняя Мактама.

Республиканский праздник начнется с турнира по мини-футболу на Центральном стадионе. Начало запланировано на 10.00.

С 14.00 до 16.00 на площадке Молодежного центра пройдет музыкальный фестиваль творческих коллективов города и района «Пою тебе, республика моя!», также будут организованы творческие мастер-классы.

С 16.00 начнется интерактивная программа от «Радио родных дорог». Диджей-проект представят Никита Покровский и Антон Градов. С шести и до восьми вечера гостей и жителей нефтеграда ждут на молодежный марафон «Счастливый Альметьевск». Каждый сможет принять участие в мастер-классах по керамике, посетить креативный маркет и лаунж-зону с игротекой.

В городском парке им. 60-летия нефти Татарстана запланирован концерт оркестра джазовой, духовой и эстрадной музыки НКЦ «Элмэт».

Одним из ключевых событий праздничного дня станет открытие молодежного (подросткового) клуба «Родничок» после реновации. Клуб был открыт в 1962 году. Его общая площадь — 259,3 квадратного метра. Направление — спортивное. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет занимаются тхэквондо, армрестлингом, кикбоксингом и другими видами спорта.