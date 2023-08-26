Стал известен хедлайнер Дня Республики Татарстан в Менделеевске

Российский певец, рэп-исполнитель, автор песен и бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов станет хедлайнером на Дне Татарстана в Менделеевске. Он выступит на главной сцене, начало концерта — в 20.00.

Игорь Богомазов является соавтором хитов «Хали-гали», «Люби меня, люби», «Двигай телом» и других. На концерте он исполнит свои лучшие композиции. Выступление по таймингу программы продлится час, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Помимо выступления Богомаза, в этот день жителей и гостей города ожидает ряд праздничных мероприятий.

В 15.00 во Дворце культуры имени С. Гассара состоится торжественное событие, посвященное праздничному дню. В 17.00 на площади Дворца культуры пройдет детский концерт, а далее — парад колясок.

Начало большого праздничного концерта намечено на 18.30. Завершится вечер в 21.00 дискотекой.