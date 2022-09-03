Дзагоев – о переходе в «Рубин»: «Роль Слуцкого сыграла большую роль в моем трансфере»

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев прокомментировал свой переход в казанский клуб. По словам полузащитника, большую роль в переходе сыграла фигура главного тренера.

«На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все. Все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было», – заявил Дзагоев в интервью клубному телевидению.

Напомнми, в минувшем сезоне на счету 32-летнего полузащитника в составе армейского клуба 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах. В общей сложности хавбек провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Стоит отметить, что Дзагоев неоднократно выступал под руководством нынешнего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в ЦСКА и сборной России.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о воссоединении Дзагоева и Слуцкого в «Рубине».