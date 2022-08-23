Дыняк получит больше Зарипова: СМИ раскрыли зарплатную ведомость «Ак Барса»

Зарплатная ведомость казанского «Ак Барса» на данный момент составляет 853 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, что в КХЛ действует потолок зарплат в 900 млн.

По данным источника, самый большой доход в казанском клубе у экс-форварда клуба НХЛ «Даллас» Александра Радулова. Он заработает за сезон без учета бонусной части 80 млн рублей.

Вторую строчку в зарплатной ведомости «барсов» занимает Вадим Шипачев (75 млн), третье место делят Вячеслав Войнов и Кирилл Семенов. Оба заработают по 65 млн рублей.

По данным издания, форвард Никита Дыняк заработает 15 млн в год, тогда как капитан «Ак Барса» Данис Зарипов получит лишь 10 млн за сезон.

Накануне в Казани прошла встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с «Ак Барсом». Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал по итогам мероприятия.