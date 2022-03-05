Дыняк о поражении «Ак Барса»: «Недостойно так проигрывать при своих болельщиках»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал крупное поражение (2:5) во втором матче серии плей-офф против омского «Авангарда».

«Недостойно так проигрывать при своих болельщиках. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые так яростно нас поддерживают. Чуть-чуть не хватает везения в каких-то моментах. Шайба катается по ленточке, но не заходит в ворота. Будем исправлять ситуацию, есть день, чтобы перезагрузить голову и сыграть иначе», - цитирует хоккеиста корреспондент «Татар-информа».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью о причинах двух поражений «Ак Барса» в домашних матчах против омского «Авангарда» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Следующий матч серии пройдет завтра в Балашихе. Начало игры в 17:00 по московскому времени.