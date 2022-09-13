Два новых дома в Высокогорском районе РТ получили заключения о соответствии

Фото: Инспекция Госстройнадзора РТ.

Два новых дома в Высокогорском районе признаны соответствующими требованиям проектной документации. Такие заключения им выдала Инспекция госстройнадзора РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проходили жилые дома №1.1 и №1.2, входящие в первую очередь строительства. Работы на объектах стартовали в марте прошлого года.

Оба жилых дома имеют по восемь этажей. В жилом доме №1.1 расположены 145 квартир общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров, в доме №1.2 — 324 квартиры общей площадью 13,4 тыс. квадратных метров. Многоэтажки готовы к вводу в эксплуатацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что детскому саду в Высокогорском районе выдано заключение о соответствии.