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Ру Тат
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Строительство
13 сентября 2022  19:56

Два новых дома в Высокогорском районе РТ получили заключения о соответствии

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Два новых дома в Высокогорском районе РТ получили заключения о соответствии
Фото: Инспекция Госстройнадзора РТ.

Два новых дома в Высокогорском районе признаны соответствующими требованиям проектной документации. Такие заключения им выдала Инспекция госстройнадзора РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проходили жилые дома №1.1 и №1.2, входящие в первую очередь строительства. Работы на объектах стартовали в марте прошлого года. 

Оба жилых дома имеют по восемь этажей. В жилом доме №1.1 расположены 145 квартир общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров, в доме №1.2 — 324 квартиры общей площадью 13,4 тыс. квадратных метров. Многоэтажки готовы к вводу в эксплуатацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что детскому саду в Высокогорском районе выдано заключение о соответствии.

#Высокогорский район
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