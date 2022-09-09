Детскому саду в Высокогорском районе выдано заключение о соответствии

Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала детскому саду «Капля» («Тамчы») в деревне Чернышевка в Высокогорском районе заключение о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство объекта стартовало в мае этого года. Он рассчитан на 140 малышей. Площадь дошкольной организации составляет 2,9 тыс. квадратных метров, здание состоит из трех этажей.

Детсад оборудован музыкальным залом для проведения занятий и праздничных мероприятий, спортивным залом, игровой зоной, спальней. На благоустроенной территории размещены игровые площадки.

Застройщиком выступил исполком Высокогорского муниципального района, техническим заказчиком — ГИСУ РТ.