Двум бойцам СВО из Альметьевска вручили медали «За отвагу» и Жукова

В драмтеатре Альметьевска состоялся торжественный прием по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии чествовали участников спецоперации.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий, указом Президента РФ Владимира Путина военнослужащие с позывными Сега и Слон награждены высокими государственными наградами — медалями «За отвагу» и Жукова.

«Мы благодарны нашим бойцам за их силу духа, волю к победе и подвиги. Они достойные продолжатели боевых традиций наших дедов и прадедов. Уверен, что с такими бойцами победа обязательно будет за нами», — сказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, передавая награды.

«Сегодня в специальной военной операции татарстанцы продолжают великое дело, начатое поколениями назад. Они рискуют своей жизнью, отстаивая наше право на мирную жизнь, с честью выполняют свой воинский долг, защищая интересы нашей страны. Мы в свою очередь всегда готовы поддержать их, оберегать их семьи, пока они оберегают наше мирное небо», — сказал чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 9 мая в Альметьевске состоялось открытие уникальной временной экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной войны.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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