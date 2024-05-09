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Дневник Тани Савичевой, Освенцим, блокадный Ленинград: в Альметьевске открылась выставка
9 мая в Альметьевске состоялось открытие уникальной временной экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Она разместилась в здании бывшей художественной школы, по адресу: ул. Островского, 7. Вход свободный.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, над созданием экспозиции трудились все городские и сельские школы, а также Центр детского юношеского творчества и Краеведческий музей. Наполнение экспозиции происходило постепенно — с октября 2023 года и до вчерашнего дня.
Первый этаж посвящен тыловой работе в годы войны. Здесь же находится Комната памяти, где можно увидеть документальный фильм, созданный силами детей, которые рассказывают о своих дедах-фронтовиках. Каждый житель города сможет зажечь свечу и написать мелом имя своего Героя на стене, отдав дань памяти.
Второй этаж повествует о боевых событиях Великой Отечественной, быте солдат и, конечно же, Великой Победе.
Экспозиция уникальна тем, что все представленные предметы были созданы руками детей, педагогов, родителей или переданы из личных коллекций и школьных музеев.
Для Альметьевска данная экспозиция — первый опыт. Ведь она не только хранит память о героическом прошлом нашего народа, но и вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.
«Лично побывал на этой выставке, особенно впечатлили меня экспозиции концлагеря „Освенцим“ и блокадного Ленинграда — дневник Тани Савичевой. Для воссоздания атмосферы концлагеря был даже воссоздан специфический запах этого страшного места», — прокомментировал Тимур Нагуманов.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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