Дворкович покинет пост председателя фонда «Сколково»

Аркадий Дворкович принял решение уйти с поста председателя фонда «Сколково» и занятся образовательными проектами, сообщается на сайте фонда.

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», – говорится в сообщении.

В своем заявлении глава фонда поблагодарил коллег за слаженную работу.

«"Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны. Ваша слаженная работа, командная работа всего высокопрофессионального коллектива "Сколково" позволит справиться с этой амбициозной задачей!» — приводятся его слова.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия рассматривала возможность увольнения Дворковича из-за того, что в материалах западных СМИ он осуждал действия России на Украине.

Позже источник в аппарате председателя партии Дмитрия Медведева заявил, что призыв Турчака не является общим решением депутатов и у каждого в партии есть собственные оценки высказываний тех или иных лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что возможность продолжить работу в «Сколково» зависит лично от решения Дворковича.