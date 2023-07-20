«Предложили 25 тысяч»: в Казани арестовали участника «Легиона»*, готовившего теракты

«Мне очень нужны были деньги»

ФСБ сообщила накануне, что в Казани задержали участника запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России»*, который планировал ряд терактов на военных объектах Татарстана.

Сегодня в суде было раскрыто имя подозреваемого – Сергей Новиков. Казанец прятал лицо от журналистов и не хотел разговаривать.

Суду он все же признался, что пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами ради денег. Сначала он сообщил, что за поджог ему предложили 800 тысяч рублей, но его адвокат и следователь по делу напомнили, что в суде лгать нельзя. Оказалось, что «легионеру»* предложили 25 тысяч рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мне предложили 25 тысяч рублей за поджог. Очень нужны были деньги. Да, прежде у меня уже была судимость», – признался Новиков в суде.

О его предыдущей судимости известно только то, что это была статья о возбуждении ненависти. Сейчас на казанца завели дело об участии в террористической организации. Теперь Новикову грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Старший следователь по особо важным делам СУ СКР по РТ Айрат Гиниятуллин предложил закрыть судебный процесс от прессы, поскольку у мужчины могут быть невыявленные сообщники в Татарстане.

«У нас открытый процесс, никаких секретов по данному вопросу нет, действует гласность по данному процессу», – сказал судья.

Судья отклонил ходатайство следователя, но согласился не оглашать показания Новикова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вину признал полностью»

Следователь выступил с ходатайством о заключении Сергея Новикова под стражу. Прокуратура эти требования поддержала.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Новиков, а также неустановленные лица в период с 25 апреля 2023 года по настоящее время на территории Казани участвовали в деятельности запрещенной террористической организации украинского военного объединения «Легион «Свобода России»*, которое признано террористическим согласно решению Верховного суда России от 16 марта 2023 года и запрещено на территории РФ», – сказал он.

По словам Айрата Гиниятуллина, дома у Сергея Новикова нашли составные части устройств для дистанционного поджога и подрывов, а также беспилотный летательный аппарат.

«Находясь на свободе, Новиков может продолжить заниматься преступной деятельностью, воздействовать на свидетелей или попытаться скрыться от следствия», – дополнил он.

По версии следствия, Сергей Новиков собирался поджечь бронетехнику. Помимо этого, как полагает следствие, мужчина собирался атаковать объекты инфраструктуры и активно подыскивал подходящие цели.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Суд отправил «легионера»* под стражу на два месяца, до 18 сентября 2023 года.

«Вину он признал полностью, в содеянном раскаивается, полностью сотрудничает со следствием. Зачем он сказал о сумме в 800 тысяч рублей, я не знаю, наверное, хотел вас развеселить. Он не стал просить меру пресечения в виде домашнего ареста, потому что испугался такого количества журналистов и решил, что в тюрьме ему будет безопаснее. Он также переживает за безопасность своих близких», – рассказала адвокат подсудимого Светлана Балянина.

* Запрещенная в России террористическая организация.