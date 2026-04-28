Происшествия 28 апреля 2026 14:06

Двоих сотрудников «Таткоммунэнерго» будут судить за гибель детей в колодце Менделеевска

Двоих сотрудников «Таткоммунэнерго» будут судить за халатность, которая стала причиной смерти двоих детей в Менделеевске.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 4 января в открытом колодце в Менделеевске нашли тела двоих 10-летних мальчиков. Двух сотрудников «Таткоммунэнерго», и.о. директора, а также начальника участка водоснабжения и водоотведения, в чьем ведении был колодец, суд отправил под домашний арест.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, по версии следствия, с сентября 2025 по январь 2026 техническое состояние колодцев не проверялось и отсутствие крышки на двух колодцах осталось незамеченным. Это стало причиной падения в колодец двоих 10-летних мальчиков, которые затем погибли.

Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

