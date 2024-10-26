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Происшествия 26 октября 2024 13:54

Двоих сбежавших из липецкой колонии заключённых поймали под Тамбовом

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Двоих сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области заключённых поймали под Тамбовом.

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что спецслужбы продолжают розыск других преступников.

В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата. Для розыска и задержания осужденных работает оперативный штаб.

«Татар-информ» рассказывал, что шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке. Они сделали подкоп, через который убежали вечером 25 октября.

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