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Происшествия 26 октября 2024 11:52

Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии

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Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке.

Как сообщают РИА Новости, они сделали подкоп, через который убежали вечером 25 октября.

Сейчас продолжается поиск беглецов.

Следственный коммитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.

Следствие устанавливает конкретных должностных лиц колонии, допустивших халатность

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