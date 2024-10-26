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Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии
Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Липецке.
Как сообщают РИА Новости, они сделали подкоп, через который убежали вечером 25 октября.
Сейчас продолжается поиск беглецов.
Следственный коммитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.
Следствие устанавливает конкретных должностных лиц колонии, допустивших халатность
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