Шесть человек пострадали в серьезном столкновении двух легковушек на трассе в Татарстане

ДТП произошло сегодня утром в Алькеевском районе республики, около деревни Среднее Биктимирово. Здесь на трассе столкнулись «Лада» и Mazda, после чего иномарка вылетела с дороги.

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали шесть человек: двое из них из отечественной легковушки, оставшиеся четыре были в салоне Mazda. Всех с различными травмами увезли на скорой в ближайшую больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.