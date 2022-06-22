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Ру Тат
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Происшествия
22 июня 2022  11:25
Павел Климчак

Шесть человек пострадали в серьезном столкновении двух легковушек на трассе в Татарстане

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ДТП произошло сегодня утром в Алькеевском районе республики, около деревни Среднее Биктимирово. Здесь на трассе столкнулись «Лада» и Mazda, после чего иномарка вылетела с дороги.

 

Фото: очевидцы

В результате аварии пострадали шесть человек: двое из них из отечественной легковушки, оставшиеся четыре были в салоне Mazda. Всех с различными травмами увезли на скорой в ближайшую больницу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы случившегося.

 

Фото: очевидцы

 

#ДТП
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