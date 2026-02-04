news_header_top
Происшествия 4 февраля 2026 09:54

Двоих подростков в Башкирии обвинили в совершении теракта на железной дороге

В Башкирии двух подростков обвинили в совершении теракта на железной дороге, сообщили в СК России.

По версии следствия, вечером 27 января 2026 года молодые люди за вознаграждение в 15 тысяч рублей подожгли оборудование, обеспечивающее безопасность движения поездов. Правоохранительные органы быстро задержали подростков. Выяснилось, что они выполняли задание интернет-вербовщиков, действующих против интересов России. Обещанных денег они так и не получили.

Обоих обвиняемых заключили под стражу.

В СК напоминают, что иностранные спецслужбы продолжают, пользуясь доверчивостью, вербовать подростков для диверсий и терактов, а также что такие преступления грозят суровым наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее «Татар-информ» также рассказывал, как украинские спецслужбы вербуют подростков из Татарстана.

