Двоих молодых елабужан наказали за липовую мигалку, тонировку и езду без госномеров

В Елабуге двоих парней, разъезжавших по городу на «Ладах», привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в МВД по РТ.



Запись с покатушками молодых людей попала в соцсети. Водители ехали на легковых автомобилях с затонированными стеклами и без госномеров. На одном из автомобилей была мигалка.



Полицейские установили личности нарушителей и задержали их. Одному из них 20 лет, другому – 18. Последний ехал с незаконно установленной мигалкой, без водительских прав. На нарушителей составили административные протоколы. Вину парни признали.

Ранее сообщалось о привлечении к ответственности в Казани водителя, который незаконно установил на легковушку сирены.

