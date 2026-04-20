Происшествия 20 апреля 2026 17:00

В Казани наказали водителя за опасное вождение с незаконно установленными сиренами

В Казани наказали водителя, который занимался опасным вождением и незаконно установил в машину сирены.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, 15 апреля водитель «Лады» 14-й модели вместе с товарищем на Mazda во время совместной езды по Аделя Кутуя создавали опасность для других участников дорожного движения. После того, как информация о происшествии попала в ГАИ, личности нарушителей были установлены.

Выявлено, что водитель «Лады» незаконно установил на свою машину сирену. На него составили 7 протоколов, а за наличие сирены могут лишить прав на полтора года. При этом, в машине находился еще один пассажир, который не был пристегнут – его оштрафовали.

На его товарища-водителя Mazda также был составлен протокол.

#гаи #Казань #нарушение пдд
