Двоих фанатов ЦСКА доставили в полицию в Казани еще до начала футбольного матча

Двоих болельщиков московского ЦСКА в Казани доставили в отделы полиции еще до начала матча.

Ранее агентство сообщало, что на стадионе «Ак Барс Арена» сыграют футбольные команды «Рубин» (Казань) и ЦСКА (Москва).

На одного из задержанных фанатов, как стало известно агентству, составили административный протокол за мелкое хулиганство, на другого – за демонстрирование нацистской символики. Материалы обоих дел будут переданы в суд, который примет решение о наказании.

Ранее агентство сообщало, что МВД Татарстана в преддверии матча перешло на усиленный режим работы, в Казани было увеличено количество патрулей.