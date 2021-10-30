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Происшествия
30 октября 2021  16:50

Двоих фанатов ЦСКА доставили в полицию в Казани еще до начала футбольного матча

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Двоих болельщиков московского ЦСКА в Казани доставили в отделы полиции еще до начала матча.

Ранее агентство сообщало, что на стадионе «Ак Барс Арена» сыграют футбольные команды «Рубин» (Казань) и ЦСКА (Москва).

На одного из задержанных фанатов, как стало известно агентству, составили административный протокол за мелкое хулиганство, на другого – за демонстрирование нацистской символики. Материалы обоих дел будут переданы в суд, который примет решение о наказании. 

Ранее агентство сообщало, что МВД Татарстана в преддверии матча перешло на усиленный режим работы, в Казани было увеличено количество патрулей. 

 

#футбольные фанаты
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