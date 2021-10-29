МВД Татарстана серьезно готовится к предстоящему футбольному матчу

В ближайшую субботу, 30 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч между футбольными командами «Рубин» (Казань) и ЦСКА (Москва). За безопасностью и порядком во время мероприятия будут следить полицейские, сотрудники Росгвардии и представители частных охранных организаций.

Как стало известно агентству, МВД по Татарстану переходит на усиленный режим работы. Уже сегодня в Казани увеличено количество патрулей.

По данным ИА «Татар-информ», такие меры связаны с недавними беспорядками, которые на днях во время матча с липецким «Металлургом» устроили фанаты московского «ЦСКА». Во время игры болельщики «коней» стали зажигать файеры, скандировать различные лозунги, а после матча спровоцировали потасовку на одной из центральных улиц Липецка.

Болельщиков ждут серьезные проверки на входе на стадион. Напомним, что болельщики старше 18 лет должны иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию, и документы, удостоверяющие личность, а также защитные маски. На входе на стадион у них измерят температуру. В нетрезвом виде на игру болельщики попасть не смогут.