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Двоих детей, пострадавших в аварии под Челнами, санавиацией доставили в ДРКБ
Двое детей, пострадавшие в ДТП этой ночью в тяжелом состоянии санавиацией направлены в Казань в ДРКБ. Еще двое – получают лечение в отделении травматологии КДМЦ, сообщают в горздраве Челнов.
Напомним, ДТП произошло накануне на 2-м километре трассы Набережные Челны – Нижнекамск. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» типа «Каблук». В итоге пострадали семь человек.
Водители госпитализированы в БСМП Челнов, оба в реанимации. Мужчина прооперирован, в сознании, второй водитель – женщина, состояние врачами оценивается средней степени тяжести. Также госпитализирован еще один пассажир с переломами плечевой кости.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в горздраве.
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