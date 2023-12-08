Двоих детей, пострадавших при стрельбе в брянской школе, доставили в Москву

Двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске, удовлетворительно перенесли перелет в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали на лечение в федеральный центр. В полете их сопровождали сводная медбригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава и Центра санавиации и экстренной медпомощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава.

Еще трое пострадавших остаются в брянских медучреждениях в состоянии средней степени тяжести.

«Помимо оказания медицинской помощи, пострадавшим и их семьям психологическую помощь оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России», – указал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, трагедия произошла накануне в одной из брянских школ. Восьмиклассница пришла с оружием и совершила несколько выстрелов. В результате два человека погибли, четверо пострадали. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.