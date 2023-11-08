Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Как указано в сообщении, спецназ полиции ФРГ проводит операцию в этой школе. О мотивах и возможных требованиях пока ничего не известно. Один из мужчин, как указывает газета, имеет при себе пистолет.

Ранее мы рассказывали, как в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина проехал на своей машине через шлагбаум на перрон и взял в заложники свою 4-летнюю дочь. Он подъехал прямо к самолетам на перроне и остановился рядом с пассажирским самолетом Turkish Airlines, 35-летний мужчина заявил, что хочет улететь с ребенком в Турцию.

Отмечается, что в немецкую полицию позвонила женщина и предупредила, что муж выкрал их общего ребенка и увез в неизвестном направлении.