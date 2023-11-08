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Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга
Двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ Гамбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Как указано в сообщении, спецназ полиции ФРГ проводит операцию в этой школе. О мотивах и возможных требованиях пока ничего не известно. Один из мужчин, как указывает газета, имеет при себе пистолет.
Ранее мы рассказывали, как в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина проехал на своей машине через шлагбаум на перрон и взял в заложники свою 4-летнюю дочь. Он подъехал прямо к самолетам на перроне и остановился рядом с пассажирским самолетом Turkish Airlines, 35-летний мужчина заявил, что хочет улететь с ребенком в Турцию.
Отмечается, что в немецкую полицию позвонила женщина и предупредила, что муж выкрал их общего ребенка и увез в неизвестном направлении.
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