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Руc Тат
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Происшествия 18 августа 2023 15:47

Двое рабочих погибли при детонации снаряда в Донецке

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Сегодня в Донецке произошла детонация взрывоопасного предмета, два человека погибли, сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Отмечается, что работники коммунальной службы занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в момент, когда прогремел взрыв.

Как указано в сообщении, двое рабочих от полученных травм скончались на месте, еще двое ранены.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечает Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела ВСУ в Донецке и Горловке повреждены пять жилых домов. Отмечается, что Киевский район Донецка подвергался обстрелу с применением кассетных снарядов.

#ДНР #погибшие
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