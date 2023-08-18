Двое рабочих погибли при детонации снаряда в Донецке

Сегодня в Донецке произошла детонация взрывоопасного предмета, два человека погибли, сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Отмечается, что работники коммунальной службы занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в момент, когда прогремел взрыв.

Как указано в сообщении, двое рабочих от полученных травм скончались на месте, еще двое ранены.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечает Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела ВСУ в Донецке и Горловке повреждены пять жилых домов. Отмечается, что Киевский район Донецка подвергался обстрелу с применением кассетных снарядов.