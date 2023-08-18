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Двое рабочих погибли при детонации снаряда в Донецке
Сегодня в Донецке произошла детонация взрывоопасного предмета, два человека погибли, сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
Отмечается, что работники коммунальной службы занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в момент, когда прогремел взрыв.
Как указано в сообщении, двое рабочих от полученных травм скончались на месте, еще двое ранены.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечает Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела ВСУ в Донецке и Горловке повреждены пять жилых домов. Отмечается, что Киевский район Донецка подвергался обстрелу с применением кассетных снарядов.
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