В результате обстрела ВСУ в Донецке и Горловке повреждены пять жилых домов

Объект гражданской инфраструктуры и пять жилых домов были повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка и Горловки. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела центра Горловки был ранен мирный житель, снаряд попал в многоквартирный дом. Позднее пострадавший скончался от полученных травм.

Отмечается, что Киевский район Донецка подвергался обстрелу с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. Один из жилых домов в результате был охвачен пожаром, сейчас горение ликвидировано.

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