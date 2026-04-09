Двое пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» сегодня выписываются из больницы
Сегодня из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписываются два пациента, пострадавших при происшествии на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в своем канале в MAX.
«В дальнейшем они будут находиться под диспансерным наблюдением, проходить реабилитацию. У шести пациентов, которые были направлены в Республиканскую клиническую больницу, наблюдается положительная динамика. Как и у пациентов, которые получают медицинскую помощь в ведущих клиниках Москвы. Одному из них недавно была сделана операция, врачи оценивают его состояние как стабильное», – рассказал министр.
31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий розлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром на установке. В результате происшествия пострадали сотрудники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы.
Ранее «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав РТ сообщал, что на стационарном лечении находятся 25 человек. В НЦРМБ – 9 человек. В медицинских организациях Москвы остаются 10 пострадавших.