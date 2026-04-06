Общество 6 апреля 2026 13:59

В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме»

Состояние пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» оценивается как стабильное. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«На сегодня на стационарном лечении находятся 25 человек: в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице – 9 человек, в Республиканской клинической больнице – 6 человек (три человека были переведены за выходные в НЦМРБ). В медицинских организациях Москвы остаются 10 человек», – рассказали в ведомстве.

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий розлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром на установке. В результате происшествия пострадали сотрудники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы.

Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

