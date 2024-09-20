«Рискуете умереть от переохлаждения»: МЧС напомнило татарстанцам об опасности межсезонья

МЧС напоминает татарстанцам об опасности осеннего сезона на воде. Владельцы малых судов должны проявлять особую бдительность, так как осенью количество таких судов возрастает из-за увеличения числа любителей рыбной ловли. Стоит отметить, что температура воды уже достигла отметки в 17 градусов и продолжает снижаться, что увеличивает риск гибели от переохлаждения.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В текущем году зарегистрировано семь происшествий, связанных с маломерными судами. В результате погибли двое, спасены семеро человек. Происшествия случились вследствие падения с маломерного судна во время движения в связи с нарушением правил маневрирования, из-за резкого ухудшения погодных условий, а также в результате наезда на подводное препятствие», – рассказала временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Регина Гаязова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представитель ведомства также подчеркнула, что ежегодно снижается число инцидентов на воде. Вместе с этим сокращается и количество жертв. Так, если в прошлом году случилось девять происшествий, а двумя годами ранее – одиннадцать, то в текущем году их было всего семь, причем погибло два человека, тогда как в прошлом году жертвами стали восемь человек.

Не исключено, что снижение числа несчастных случаев на воде связано с увеличением размера штрафов. Например, за управление судном без прав предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей. Аналогичный штраф ждет тех, кто управляет незарегистрированным судном – размер штрафа колеблется от 15 до 20 тысяч рублей. Избежать крупных штрафов можно, если соблюдать правила. Это важно не только ради экономии средств, но и для собственной безопасности. К сожалению, несмотря на строгие меры, в этом году на водоемах республики погибли семь человек.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не забывайте, что спасательные жилеты также должны быть правильными — это наличие подголовника, который в экстренной ситуации поднимет голову над водой, а также лямки внизу жилета, которые застегиваются между ног. Они не дадут выскользнуть из жилета даже самому юному и маленькому рыбаку. Правильно распределенная плавучесть жилета будет переворачивать человека в воде лицом вверх, а спиной вниз, чтобы человек не захлебнулся, находясь в бессознательном состоянии. Спасательный жилет также должен быть яркого цвета», – напомнила Регина Гаязова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она также отметила, что на время проведения саммита БРИКС в Казани запретят движение судов. Ограничения будут действовать с 00:00 21 октября по 23:59 24 октября.

«На время проведения саммита БРИКС будут внесены изменения. Маломерным судам будет запрещено движение от Кировской дамбы до Нижнего моста (старый мост-дублер у Ветеринарной академии – прим. Т-и)», – поделилась Регина Гаязова.