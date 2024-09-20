news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 20 сентября 2024 14:19

«Рискуете умереть от переохлаждения»: МЧС напомнило татарстанцам об опасности межсезонья

Скопировать ссылку

МЧС напоминает татарстанцам об опасности осеннего сезона на воде. Владельцы малых судов должны проявлять особую бдительность, так как осенью количество таких судов возрастает из-за увеличения числа любителей рыбной ловли. Стоит отметить, что температура воды уже достигла отметки в 17 градусов и продолжает снижаться, что увеличивает риск гибели от переохлаждения.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В текущем году зарегистрировано семь происшествий, связанных с маломерными судами. В результате погибли двое, спасены семеро человек. Происшествия случились вследствие падения с маломерного судна во время движения в связи с нарушением правил маневрирования, из-за резкого ухудшения погодных условий, а также в результате наезда на подводное препятствие», – рассказала временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Регина Гаязова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представитель ведомства также подчеркнула, что ежегодно снижается число инцидентов на воде. Вместе с этим сокращается и количество жертв. Так, если в прошлом году случилось девять происшествий, а двумя годами ранее – одиннадцать, то в текущем году их было всего семь, причем погибло два человека, тогда как в прошлом году жертвами стали восемь человек.

Не исключено, что снижение числа несчастных случаев на воде связано с увеличением размера штрафов. Например, за управление судном без прав предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей. Аналогичный штраф ждет тех, кто управляет незарегистрированным судном – размер штрафа колеблется от 15 до 20 тысяч рублей. Избежать крупных штрафов можно, если соблюдать правила. Это важно не только ради экономии средств, но и для собственной безопасности. К сожалению, несмотря на строгие меры, в этом году на водоемах республики погибли семь человек.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не забывайте, что спасательные жилеты также должны быть правильными — это наличие подголовника, который в экстренной ситуации поднимет голову над водой, а также лямки внизу жилета, которые застегиваются между ног. Они не дадут выскользнуть из жилета даже самому юному и маленькому рыбаку. Правильно распределенная плавучесть жилета будет переворачивать человека в воде лицом вверх, а спиной вниз, чтобы человек не захлебнулся, находясь в бессознательном состоянии. Спасательный жилет также должен быть яркого цвета», – напомнила Регина Гаязова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она также отметила, что на время проведения саммита БРИКС в Казани запретят движение судов. Ограничения будут действовать с 00:00 21 октября по 23:59 24 октября.

«На время проведения саммита БРИКС будут внесены изменения. Маломерным судам будет запрещено движение от Кировской дамбы до Нижнего моста (старый мост-дублер у Ветеринарной академии – прим. Т-и)», – поделилась Регина Гаязова.

#МЧС #маломерные суда #утонувшие #БРИКС
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100