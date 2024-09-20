Казанку закроют для судов на время проведения саммита БРИКС

Регина Гаязова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На время проведения саммита БРИКС в Казани запретят движение судов. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Борис Ташимов.

«Установить срок действия запрещения движения судов на участке реки Казанка от Нижнего моста (старый мост-дублер у Ветеринарной академии – прим. Т-и) до Кировской дамбы в Волжском бассейне внутренних водных путей РФ с 21 октября с 00:00 до 23:59 24 октября», – говорится в документе.

Запрет также распространяется и на маломерные суда, о чем сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«Маломерным судам запретят движение в акватории Казанки на время проведения саммита БРИКС. Запрет распространяется на территорию от Кировской дамбы до Нижнего моста», – рассказала Регина Гаязова.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В эти дни город примет около 20 тыс. гостей.