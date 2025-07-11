В Казани суд приостановил дело «Зининских» из-за отправки обвиняемых на СВО

В Приволжском суде Казани приостановили дело против двоих участников ОПГ «Зининские» в связи с их отправкой в зону СВО. Выяснилось, что подсудимые Вячеслав Степанов и Олег Зубарев заключили контракт с Минобороны.

Степанов выступает фигурантом дела о групповом убийстве. Андрея Зубарева, кроме участия в убийстве, еще подозревают в двух эпизодах незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

Отметим, что это не первое рассмотрение дела участников ОПГ. Ранее обвиняемыми были пять человек: глава группировки «Курицынские» Виктор Курицын, лидер группы «Грязь» Рифкат Вахитов, а также участники банды «Зининские» Вячеслав Степанов, Олег Зубарев и Сергей Берендеев. Год назад уголовное преследование против них прекратили из-за истечения срока давности. Но позже Верховный суд Татарстана отменил постановление о прекращении дела, и теперь все пятеро снова находятся под арестом.

Один из фигурантов дела, Рифкат Вахитов, находится в розыске. По словам его адвоката, мужчина сейчас лечится от онкологического заболевания в Турции.

Следствие утверждает, что все обвиняемые причастны к серии заказных убийств. Первое преступление произошло в 2001 году, когда шла борьба за влияние внутри ОПГ «Зининские». Участники группировки обратились за поддержкой к своим союзникам из ОПГ «Курицынские», в частности Сергею Берендееву. Их конкурент был убит выстрелами в собственном автомобиле на проспекте Победы в июне 2001 года. Предположительно, жертвой стал бывший лидер «Зининских» Андрей Николаев.

Уже в 2003 году «Курицинские» обратились к «Зининским» за помощью. Глава ОПГ Виктор Курицын, опасаясь, что один из участников группировки может дать против него показания в суде, организовал убийство.

По версии следствия, Берендеев и Зубарев вывезли некоего Гиматова в лес. Затем участники банды отрезали Гиматову голову и кисти рук, тело подожгли и сбросили в яму.

Последней жертвой стал лидер ОПГ «Грязь» Репин. В 2004 году он якобы хотел исключить из группировки Рифката Вахитова.

Тогда Вахитов, как считают следователи, организовал убийство. Для этого он договорился с Вячеславом Степановым.

По версии следствия, Степанов подкараулил жертву на Воробьевской набережной в Москве и несколько раз выстрелил в него из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.